Welche Szenen spielten sich hinter den Kulissen der Oscar-Verleihung ab? Am vergangenen Wochenende wurden die Goldenen Jungen verliehen – dabei rückte ein Ereignis ganz besonders in den Vordergrund: Weil Chris Rock (57) vor laufender Kamera über Will Smiths (53) Frau Jada Pinkett-Smith (50) witzelte, holte Will kurzerhand aus und verpasste dem Comedian eine Ohrfeige. Ein Moment, mit dem wohl keiner gerechnet hatte – doch was passierte kurz darauf im Backstage?

Ein Insider verriet The Hollywood Reporter, welche Stimmung kurz nach dem Eklat hinter der Bühne herrschte. Unter anderem soll Wills Managerin Meredith O'Sullivan Wasson in die Nachwirkungen verwickelt gewesen sein – so soll sie von einigen Promis gefragt worden sein, was denn da gerade passiert sei. Auch die VIPs im Green Room, die sich auf ihren Auftritt vorbereiteten, waren geschockt. Chris bekam nach dem Vorfall allerdings kaum noch jemand zu Gesicht, er kehrte nicht wieder in den Vorbereitungsraum zurück.

Der Manager des Komikers soll hingegen fassungslos da gesessen haben und wurde kurz darauf gebeten, mit der angerückten Polizei von Los Angeles zu sprechen. Während die Zuschauer im TV Werbung sahen, verzog sich Meredith mit den Pressesprechern und Verantwortlichen der Academy in einen kleinen Raum. Danach pendelte sie immer wieder zwischen dem Backstage-Bereich und Wills Platz, um sich mit ihrem Schützling über die weiteren Vorkehrungen zu beraten.

