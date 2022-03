Sie hat den berühmten Filmpreis schon mal live besucht! Am vergangenen Wochenende wurde wieder der Oscar vergeben und lockte zur Preisverleihung alles, was Rang und Namen hat, nach Hollywood. Nicht nur für die nominierten Filmschaffenden, sondern auch für Promis wie Kourtney Kardashian (42) gehört das Event zum festen Terminkalender. Und auch eine deutsche TV-Persönlichkeit hat dem Ereignis schon beigewohnt: Natascha Ochsenknecht (57) war bereits selbst vor Ort!

Auf Instagram teilte sie zwei alte Bilder, die sie in einem eleganten roten Kleid mit passender Tasche, einer auffälligen Kette und einem strengen Dutt zeigen. "Heute Nacht fand die 94. Oscar Verleihung statt. 1993 war ich live in Los Angeles dabei", erklärte sie darunter. Damals sei ein Film von Nataschas Ex-Mannes Uwe (66) für den besten ausländischen Film nominiert gewesen. An ihren Besuch hat sie aber nicht nur gute Erinnerungen: "Stundenlanges Sitzen, Hunger, nichts zu trinken. Das war furchtbar. Lustig ist was anderes." Dennoch sei es sehr spannend gewesen, die Anwesenden wie Weltstar Sophia Loren (87) oder Regisseur Frederico Fellini live zu sehen.

Für ihr Styling habe Natascha damals viele Komplimente eingeheimst, obwohl sie ganz allein dafür verantwortlich gewesen sei. "Kleid habe ich entworfen, Schmuck an einem Stand gekauft. Selber geschminkt und Haare gemacht", berichtete die dreifache Mutter weiter. Deshalb sei es damals sehr schnell gegangen, bis ihr ganzer Look fertig gewesen sei: "Nicht so wie heute: Hier was leihen und dann lasse ich mich stundenlang schön aufpimpen."

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht bei den Oscars 1993

Getty Images Natascha und Uwe Ochsenknecht im Januar 2007 in München

Getty Images Natascha Ochsenknecht im März 2022 in Berlin

