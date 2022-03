Renata Lusin (34) konnte am Freitag nicht an Mathias Mesters (35) Seite tanzen! Die Let's Dance-Profitänzerin musste krankheitsbedingt aussetzen. Der ehemalige Leichtathlet performte in der fünften Folge stattdessen mit Patricija Ionel (27). Natürlich ließ sich die gebürtige Russin das Spektakel aber nicht entgehen. Sie verfolgte die Show live im TV – und fieberte fleißig vom Sofa aus mit. Gegenüber Promiflash verriet Renata: Es war total schwer für sie, nicht mit Mathias auftreten zu können!

"Mein Herz war wie eingeschnürt", gab die 34-Jährige im Promiflash-Interview preis. Tatsächlich habe sie sich wie auf einem Tanzturnier gefühlt. "Wenn du selber tanzt, dann bist du weniger nervös, als wenn du deine Schüler am Rande anfeuerst, weil du nicht helfen kannst. [...] So war es auch mit Mathias", führte Renata weiter aus. Mit dem Auftritt sei sie aber trotzdem total zufrieden gewesen. "Die beiden haben super performt", schwärmte die Frau von Valentin Lusin (35).

Der Buchautor tanzte mit Patricija einen Charleston. Dass die Beauty nicht selbst mit ihm über das Parkett schweben konnte, stimmte sie vor allem deshalb so wehmütig, weil sie selbst gerne einen Charleston mit ihm performt hätte. "Ich habe die Choreografie geliebt und wollte die Geschichte so sehr zum Leben erwecken", meinte Renata. Sie hoffe aber, dass die beiden das noch nachholen können: "Das wäre mein Traum."

Getty Images Mathias Mester mit Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Instagram / renata_lusin Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

