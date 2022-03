Diese Unterhaltung ging wohl etwas nach hinten los. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Academy Awards zum 94. Mal in Hollywood verliehen. Dabei hatte die Veranstaltung nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch auf den vielen Partys außerhalb der Verleihung für ein beeindruckendes Staraufgebot gesorgt. Bei der Begegnung von Lady Gaga (36) und Caitlyn Jenner (72) sah es jedoch nicht so aus, als wäre die Sängerin besonders begeistert darüber gewesen, die Olympionikin zu treffen.

Auf Twitter kursiert ein Video dieser eher unangenehmen Begegnung im Rahmen des diesjährigen Oscar-Wochenendes. Darin ist Caitlyn zu sehen, wie sie Lady Gaga außerhalb der Party von Elton John (75) darauf angesprochen hatte, ob die "Bad Romance"-Interpretin immer noch in Malibu lebe – immerhin hätte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin Gaga lange nicht mehr in ihrem örtlichen Starbucks gesehen. Die 36-Jährige zuckte darauf eher uninteressiert mit den Schultern und erklärte im Vorbeigehen, dass sie "das Café gewechselt" habe, bevor sie das Gespräch beendete und weiterging.

Über den peinlichen Small-Talk vor laufenden Kameras amüsierte sich auch die Twitter-Gemeinde im Netz. "Sie vermeidet Starbucks wegen dir, Caitlyn" oder "'Ich habe die Baristas gewechselt' werde ich in Zukunft auch immer sagen, wenn mir jemand auf die Nerven geht", heißt es unter anderem in den User-Kommentaren.

Lady Gaga und Caitlyn Jenner

Lady Gaga bei den British Academy Film Awards 2022

Caitlyn Jenner im Januar 2020

