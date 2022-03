Sie präsentiert ganz stolz, dass sie in anderen Umständen ist! Vor einigen Tagen überraschte Sängerin Leona Lewis (36) ihre Fans mit einer Knaller-Nachricht: Sie und ihr Ehemann Dennis Jauch werden zum ersten Mal Eltern. Im Netz teilte die "Bleeding Love"-Interpretin bereits die ersten Aufnahmen und nun zeigt sie aller Welt ihr Schwangerschaftsglück: Leona wurde auf offener Straße mit ihrem immer größer werdenden Babybauch abgelichtet!

Paparazzi lichteten die werdende Mama am Mittwochnachmittag in Los Angeles beim Verlassen eines Meetings ab. In einer lässigen Boyfriend-Jeans und einem fliederfarbenen Oversize-Hemd setzte die 36-Jährige ihren Bauch gekonnt in Szene. Mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht erwischten die Fotografen die Sängerin dabei, wie sie immer wieder liebevoll ihre Babykugel streichelte und ihre Hand auf dem Bauch ablegte.

Doch nicht nur die Beauty kann es kaum erwarten, ihren Nachwuchs bald in den Armen zu halten – auch ihr Ehemann Dennis ist glücklich über den Babysegen. "Das größte Geschenk, das ich mir für diesen Sommer hätte wünschen können", hatte er auf Instagram kurz nach der Verkündung geschrieben.

Getty Images Leona Lewis und ihr Ehemann Dennis Jauch

GPI/ MEGA Leona Lewis im März 2022

Instagram / dennisjauch Leona Lewis und Dennis Jauch im Juli 2020

