Dieser Moment ließ Filmfans weltweit zusammenzucken! Chris Rock (57) machte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung einen zweifelhaften Witz über Jada Pinkett Smiths (50) Erkrankung. Daraufhin stürmte deren Mann Will Smith (53) die Bühne und schlug dem Laudator ins Gesicht. Doch die Academy Awards waren bei Weitem nicht der erste Anlass, bei dem sich der Komiker das Schauspielerpaar vorknöpfte: Chris hat Jada und Will schon seit Jahren auf dem Kieker.

2016 hatte Jada etwa angekündigt, die Oscars aufgrund mangelnder Diversität der Nominierten boykottieren zu wollen. Chris witzelte daraufhin in seiner Eröffnungsnummer zu der Verleihung: "Jada ist sauer geworden und hat gesagt, dass sie nicht kommt. Wenn Jada die Oscars boykottiert, ist das so, als würde ich Rihannas (34) Unterwäsche-Launch boykottieren." Denn dort sei er schließlich gar nicht eingeladen.

Im selben Jahr hatte sich Will enttäuscht gezeigt, dass er für seine Darbietung im Film "Concussion" nicht für einen Oscar berücksichtigt worden war. Auch für ihn hatte Chris damals einen Spruch übrig: "Es ist nicht fair, dass Will so gut war und nicht nominiert wurde. Es ist ebenfalls nicht fair, dass Will 20 Millionen Dollar für 'Wild Wild West' bezahlt wurden."

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Chris Rock bei den Oscars 2020 in Hollywood

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den Oscars im März 2022

