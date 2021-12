Hat sich JoJo Siwa schon über die Trennung von ihrer Ex Kylie Prew hinweggetröstet? Das Paar war fast ein Jahr in einer Beziehung gewesen – bis die TikTokerin im Oktober bekannt gab, dass die beiden nicht länger gemeinsame Wege gehen. Trotz der Trennung seien die zwei aber noch gut befreundet. In den vergangenen Wochen wurde die Blondine dann immer häufiger mit einer anderen Frau gesichtet – und die ist keine Unbekannte: Katie Mills ist selbst ein kleiner TikTok-Star. Ist Katie etwa die neue Frau an JoJos Seite?

Die beiden verbrachten in den vergangenen Wochen verdächtig viel Zeit miteinander – sie schauten sich nicht nur gemeinsam ein Basketballspiel an, das Duo drehte auch mehrere Clips zusammen. So schnitt Katie, die übrigens selbst über 200.000 Follower auf TikTok hat, ein Video zusammen, auf denen die beiden Girls mehrere Momente festgehalten haben. "Sie bringt mich zum Lachen", schrieb sie zu dem TikTok-Clip.

Die Beziehung zu ihrer Ex-Partnerin war laut JoJo gescheitert, weil es nicht der richtige Zeitpunkt für beide gewesen sei. Da die Dancing with the Stars-Kandidatin aber schon vor der Beziehung mit Kylie befreundet gewesen war, hatten die beiden sich dazu entschieden, Freunde zu bleiben. "Ich bin wirklich froh, dass ich sie nicht komplett verloren habe, denn auch wenn Beziehungen enden, müssen Freundschaften es nicht tun", hatte sie im November in dem Podcast "This Is Paris" verraten.

Anzeige

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Katie Mills

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im November 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kylie Prew und JoJo Siwa im September 2021 in Pasadena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de