Auf ihn kann er sich verlassen! Pete Davidson (28) musste in den vergangenen Wochen ordentlich einstecken. Seitdem der Comedian Kim Kardashian (41) datet, muss er ziemlich viel von deren Ex Kanye West (44) ertragen. Neben Gewaltdrohungen in Musikclips schießt der Rapper auch gern im Netz gegen den Saturday Night Live-Star. Einer, der ihn in diesen schweren Momenten beisteht, ist Machine Gun Kelly (31). In einem Interview stärkt der Musiker Pete nun den Rücken!

In der "The Howard Stern Show" betont der 31-Jährige, dass er während des Kanye-Dramas für seinen Kumpel da sei. "Ich wurde da auch hineingeworfen, seltsamerweise. Letzten Endes sind wir junge Männer, die versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden – und es ist nicht gerade hilfreich, wenn man von einer Million Stimmen zerfetzt wird", schildert der Rapper.

Den ganzen Hate könne MGK gar nicht nachvollziehen. "Wir haben so viel Liebe. Es ist fast so, als wären wir der Kanal für die Wut von jemandem. Aber dann ist es eben so", erzählt der Verlobte von Megan Fox (35) weiter. Wusstet ihr, dass die beiden so gut befreundet sind? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly im Januar 2019 in Park City

