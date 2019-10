Sarah Jessica Parker (54) und ihr Mann Matthew Broderick (57) sind ein wahres Traumpaar! Nach mehreren Beziehungen lernte die Schauspielerin ihren Film-Kollegen kennen und lieben. Im Frühjahr 1997 heiratete die beiden und leben seitdem in einer glücklichen Ehe. Damit zählen sie in Hollywood zu den wenigen Pärchen, die seit mehr als 20 Jahren zusammenleben. Doch was ist das Geheimnis einer solch unbeschwerten und zufriedenen Ehe?

"Ich mag meinen Ehemann wirklich", verriet der "Sex and the City"-Star in der TV-Show The Project. Die Dreifach-Mama wisse, dass sie launisch sei, aber manchmal ärgere ihr Gatte sie auch – die Abwechslung sei der Schlüssel zum Erfolg: "Das macht es interessant!" Sie könne sich den Alltag ohne Matthew an ihrer Seite kaum vorstellen: "Ich mag ihn und ich bewundere ihn", teilte die Blondine stolz mit.

Dennoch habe sie bei ihrem kommenden Film-Projekt ein paar Bedenken. Dann nämlich soll sie mit ihrem Liebsten zusammen am Set von "Neil Simons Plaza Suite" drehen. "Ich hoffe, das Experiment der Zusammenarbeit wird unsere Ehe nicht belasten", offenbarte die Amerikanerin ihre Sorgen.

Getty Images Sarah Jessica Parker im Mai 2018

Getty Images Sarah Jessica Parker mit ihrem Mann Matthew Broderick, April 2018

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick, April 2018

