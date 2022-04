Will Smith (53) sorgte für krasse Szenen! Vor wenigen Tagen wurden in Hollywood zum 94. Mal die Oscars verliehen. Normalerweise stehen bei der Verleihung vor allem emotionale und lustige Momente im Vordergrund. Doch dem war dieses Mal nicht so. Stattdessen kassierte Chris Rock (57) eine Ohrfeige von Will, weil er einen Witz über seine Frau Jada Pinkett-Smith (50) machte. Eigentlich wurde Will danach angeblich aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen – oder doch nicht?

Laut mehren Berichten wurde der Hollywoodstar offenbar doch nicht gebeten, die Preisverleihung zu verlassen. Angeblich habe die Academy darüber diskutiert, ihn nachträglich von den Oscars auszuschließen. Es war geplant, ihn rauszuwerfen – doch eine ausdrückliche Aufforderung sei wohl nie erfolgt. Jedoch erklärten zahlreiche andere Quellen wie Variety, dass sich der 53-Jährige nach seiner Ohrfeige umgehend entfernen sollte.

Ein Insider offenbarte gegenüber dem US-Sender Fox News wiederum, dass Will ganz klar gebeten wurde, die Zeremonie sofort zu verlassen – jedoch soll sich der "King Richard"-Darsteller geweigert haben. Diesbezüglich ließ die Academy in einem Brief angeblich verlauten: "Wir möchten klarstellen, dass Herr Smith gebeten wurde, die Zeremonie zu verlassen und sich geweigert hat, aber wir erkennen auch an, dass wir die Situation anders hätten handhaben können."

Anzeige

Getty Images Jade Pinkett Smith und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Schauspieler Will Smith im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de