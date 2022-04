Sie setzen ihre Couples ganz schön unter Druck! Bei dem Love Island-Traumpaar Nico und Jennifer gab es zuletzt ordentlich Stress: Der Saarländer machte seiner Liebsten eine riesige Eifersuchtsszene, weil er nicht wollte, dass sie die neuen Granaten kennenlernt. Und auch Kumpel Bucci engte seine Sandrine total ein und folgte ihr besitzergreifend überall hin. Das Verhalten passt nicht richtig zu den Aussagen der beiden, denn im Promiflash-Interview vorab hatten Bucci und Nico eigentlich klargestellt: Sie sind gar keine eifersüchtigen Typen!

"Ich mag zwar hinterlistige Aktionen nicht, da bin ich dann auch sehr direkt und spreche die Person an. Aber die Eifersucht hält sich bei mir in Grenzen", hatte Bucci Promiflash erklärt, bevor er auf die Liebesinsel reiste. Und auch Nico schätzte sich vorab offenbar komplett anders ein, als die Zuschauer es jetzt zu sehen bekommen: "Ich bin selbstbewusst und deswegen entspannt in der Hinsicht." Wenn jemand ihm seine Frau wegschnappen könne, dann sei der andere einfach besser für die Islanderin. "Eifersucht und um die Frau kämpfen sind immer noch zwei Paar Schuhe", machte er klar.

Wegen seiner entspannten Art hatte es Nico auch komplett ausgeschlossen, in der Villa für Stress zu sorgen. "Ich bin immer tiefenentspannt, offen, kommunikativ. Ich komme mit jedem zurecht", erklärte er. Das sehen Jennifer und die Zuschauer der Eifersuchtsszenen momentan sicherlich anders.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Couple

RTLZWEI / Thomas Reiner Bucci und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten

RTLZWEI / Thomas Reiner Die Granaten ziehen auf "Love Island" ein

