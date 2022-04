War da überhaupt Liebe im Spiel? Bei der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge wollten Micha und Denise ihren Mitstreitern eigentlich beweisen, wie gut sie als Paar funktionieren. Doch bisher sind die beiden in der TV-Villa in der eisigen Kälte Finnlands eher mit ihren Zankereien aufgefallen. Kurz nach dem Start der Reality-TV-Show wurde außerdem bekannt: Die beiden sind nicht mehr zusammen. Mit jeder Folge deuten sich mehr und mehr die Gründe für ihr Liebes-Aus an. Denise zweifelte im Promiflash-Interview nun sogar an Michas Gefühlen!

Das offenbarte sie gegenüber Promiflash. Besonders in der vierten Folge wurden der einstigen Love Island-Teilnehmerin diesbezüglich die Augen geöffnet. "Besonders der Aspekt, den mir schon enge Freunde und auch meine Familie ans Herz gelegt hatten. Dass Micha nur Kontakt zu mir hatte, um eventuell mehr in die Öffentlichkeit zu rücken", erklärte die 35-Jährige. Diesen Gedanken habe sie aber lange verdrängt. Doch kurz vor der Trennung sei ihr klar geworden: Michas Absichten waren nicht ehrlich!

"Seine Aussagen, sein Verhalten und auch seine Beleidigungen wie beispielsweise Vater-Hunter und noch so einige andere Äußerungen, die man nicht gesehen hat. Die haben mir zu denken gegeben", offenbarte Denise weiter. Wenn Micha getrunken habe, sei es wohl besonders schlimm gewesen – auch das habe sie mehr und mehr skeptisch gemacht.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt" auf RTL+.

Instagram / micha_schue Micha und Denise

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl in Köln im März 2021

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

