Sie hatte wohl Lust zu plaudern! Bei The Voice Kids werden wieder Nachwuchstalente gesucht, die schon in jungen Jahren mit ihrem gesanglichen Können überzeugen. Doch auch fernab der Bühnenperformances kommt es immer mal wieder zu besonderen Momenten: Wincent Weiss (29) ließ sich kürzlich zu seiner Kollegin Lena (30) umstylen, weil er eine Wette verloren hatte. Und auch das kam überraschend: Wincents Mama rief ihren Sohn mitten bei der Arbeit an!

Nachdem Kandidatin Alina den Song “Ein Teil von meinem Herzen” zum Besten gab und auch Wincent von sich überzeugen konnte, klingelte plötzlich dessen Telefon. "Oh Gott, ich werde angerufen", gab er völlig perplex von sich, während Lena festhielt: "Deine Mutter, Facetime." Dass die Mama des Sängers wohl spontan Lust hatte, zu quatschen, entging auch dem Publikum nicht: Die Situation erntete zahlreiche Lacher sowie begeistertes Klatschen.

Wincents Mutter hatte allem Anschein nach nicht damit gerechnet, dass sich ihr Sohnemann gerade mitten in der Show befindet. "Dann verabschiede ich mich mal ganz schnell, tut mir leid", sagte sie und wünschte der "kleinen süßen Maus" noch viel Glück. "Ich glaube, damit meint sie mich", witzelte der 29-Jährige daraufhin und brachte den Saal erneut zum Lachen.

SAT.1/Claudius Pflug Wincent Weiss und Lena Meyer-Landrut bei "The Voice Kids" 2022

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Wincent Weiss bei "SWR3 New Pop Festival – Das Special"

SAT.1/André Kowalski Die Coaches von "The Voice Kids" 2022

