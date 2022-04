Lieselotte meldet sich ausführlich zu ihren gesundheitlichen Problemen. In der vergangenen Germany's next Topmodel-Folge wurden die Kandidatinnen für ein Shooting als eine Art menschliches Mobile an einem Kran in die Höhe gezogen. Der einstigen Sängerin wurde dabei jedoch so schlecht und schwindelig, dass sie das Ganze abbrechen musste. Nun schilderte sie genauer, wie sie sich in diesem Moment gefühlt hat.

Im Interview mit Promiflash verriet die 66-Jährige: "Mir war schwarz vor Augen und ich konnte meinen Körper motorisch nicht mehr steuern." Dennoch habe sie zu diesem Zeitpunkt einschätzen können, dass ihre Beschwerden von dem ständigen Drehen an dem Kran gekommen sein müssen. Als sie wieder am Boden war, sei ihr schnell geholfen worden, worüber sie im Nachhinein offenbar ziemlich froh ist. "Ich fühlte mich aber in der Situation geborgen, weil direkt Hilfe geholt wurde und der Dreh immer professionell betreut wird", betonte die Berlinerin.

Nach kurzer Zeit ging es Lieselotte auch schon wieder besser. "Ich brauchte da drei Minütchen und dann konnte ich mich wieder aufrichten", erzählte sie in der Folge. Beim darauffolgenden Entscheidungswalk konnte sie wieder antreten.

ProSieben / Richard Hübner Lena, Vanessa und Lou-Anne beim GNTM-Shooting

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

