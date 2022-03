Lieselotte sorgte jetzt für große Aufregung bei Heidi Klum (48) und ihren Fans! Bereits in einer früheren Germany's next Topmodel-Folge musste am Set auf die Sicherheit der 66-Jährigen acht gegeben werden: Bei dem Action-Dreh konnte die Berlinerin aufgrund ihrer Rückenprobleme beispielsweise nur ganz langsam in die Höhe gezogen werden. Und auch jetzt machte der Kandidatin ihr Körper einen Strich durch die Rechnung: Lieselotte musste das Shooting nun sogar abbrechen!

In der aktuellen GNTM-Folge werden die Kandidatinnen als menschliches Mobile an einem Kran in die Luft gezogen – und dabei müssen sie mit kunterbunten Requisiten für die Kamera posieren. Lieselotte bekam die Challenge in der Höhe aber gar nicht gut. "Mir ist schlecht, Heidi", rief die 66-Jährige der Modelmama zu. Daraufhin wurde das Shooting abgebrochen, die Berlinerin zurück auf den Boden gelassen und Hilfe herbeigeholt. "Mir ist nur schwindelig. Das ist nur vom Drehen so, da kam das Essen hoch", erklärte die Kandidatin, während sie auf allen vieren auf dem Boden kauerte.

Kurze Zeit später hatte sich Lieselotte dann aber wieder erholt. "Ich brauchte da drei Minütchen und dann konnte ich mich wieder aufrichten", betonte sie im darauffolgenden Einzelinterview und fügte hinzu: "Es war nichts Beunruhigendes. Der Burger ist drin geblieben. Das Gehirn musste sich kurz sortieren." Das Shooting war für die 66-Jährige damit aber trotzdem beendet – der Fotograf hatte nämlich schon bei den ersten Versuchen ein gutes Foto bekommen.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Lena, Vanessa und Lou-Anne beim GNTM-Shooting

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Anzeige

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de