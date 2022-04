Sie zeigt sich splitterfasernackt! Nathalie Bleicher-Woth (25) erwartet aktuell ihr erstes Kind und nimmt ihre Community im Netz natürlich bei allen Schritten mit. Deshalb teilt die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin auch immer wieder Bilder, auf dem man das Wachstum ihres kugelrunden Babybauchs mitverfolgen kann. Für ihr neustes Schwangerschaftsupdate überlegte sie sich nun etwas Besonderes: Komplett nackt präsentierte Nathalie ihre wachsende Babykugel.

Während die ersten beiden Fotos des Posts auf Instagram sie noch in einem engen blauen Kleid zeigen, wartete im dritten Slide eine Überraschung auf die Fans: Völlig unbekleidet fotografiert sich Nathalie auf dem Bild im Spiegel. Ihre intimsten Stellen verdeckt sie dabei lediglich mit ihrem Arm und ihrem Bein. Mittlerweile ist die Influencerin auch schon in der 19. Schwangerschaftswoche, wie sie unter den Fotos mitteilte. "Heute Nacht habe ich die ersten Tritte gespürt... Meine Gefühle fahren Achterbahn, bin so viel am Weinen vor lauter Glück, Dankbarkeit und Vorfreude", brachte sie ihre großen Emotionen zum Ausdruck.

Die 25-Jährige hatte zuletzt immer wieder betont, wie sehr sie sich auf ihr Baby freut. "Mein Kind war kein Unfall. Mein Kind ist gewollt und wird jetzt schon so unfassbar geliebt", hatte die lesbische Nathalie deshalb klargestellt. Nähere Details zur Entstehung des Kindes behielt sie aber noch für sich.

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Mai 2021

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de