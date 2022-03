Nathalie Bleicher-Woth (25) bezaubert ihre Fans mit einem süßen Update! Vor rund zehn Tagen hat die Influencerin öffentlich gemacht, dass sie schwanger ist. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin freut sich bereits riesig auf ihr Mama-Abenteuer. Bisher konnte man nur zu wenigen Gelegenheiten einen Blick auf ihren Babybauch erhaschen: Aber auf einem brandneuen Foto kann man jetzt sehen, dass Nathalie schon eine richtige kleine Kugel hat!

Via Instagram postete der Webstar nun dieses hübsche Foto mit dem Titel "gesegnet": Die Schwangere präsentiert hier superstolz ihren Bauch – das eng anliegende, kurze Kleid bringt ihre neuen Mama-Rundungen perfekt zur Geltung! In der Bildunterschrift verriet Nathalie, dass sie sich inzwischen in der 17. Schwangerschaftswoche befindet. Also ist schon fast Halbzeit!

Ihre Fans feiern den Anblick von Nathalies Babybauch – und ihr stylishes Outfit! "Wow, du siehst so toll aus", schwärmt ein Follower in den Kommentaren. "Das ist mal eine heiße Mama!", betont ein anderer Abonnent. Wie gefällt euch Nathalies Mama-Look? Stimmt ab!

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth

