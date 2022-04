Schwere Vorwürfe gegen Denise Bröhl und Michael Schüler! Die beiden sind als Liebespaar in der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge dabei. In der eisigen Kälte Finnlands wollen sie ihre Partner-Qualitäten unter Beweis stellen – eigentlich. Stattdessen knallt es zwischen ihnen ununterbrochen. Kurz nach dem Start der Ausstrahlung wurde zudem ihre Trennung bekannt. Doch ihre Mitstreiter haben einen bösen Verdacht: Haben Denise und Micha nur so getan, als seien sie in einer Partnerschaft?

Diese Vermutung äußerte Calvin Kleinen (30) in der fünften Folge gegenüber seinen Mitstreiterinnen Victoria Lukac und Laura Maria Lettgen. "Ich glaube, die sind gar nicht zusammen", meinte der Temptation Island-Boy. Im Vorfeld hatte Laura Andeutungen gemacht, dass es bei Micha nicht viel brauche, um ihn in Flirt-Laune zu bringen. "Wäre sie nur ein bisschen mehr in die Offensive gegangen [...] Dann hätte sie ihn easy zu einem Kuss oder so gebracht", behauptete Victoria diesbezüglich. Für Laura steht fest: Zwischen den beiden gibt es keine Gefühle. "Also für mich sind Denise und Micha auf gar keinen Fall ein Couple und auch kein Team. Und ich weiß auch gar nicht, was die hier überhaupt noch suchen", verdeutlichte die Blondine.

Denise und der ehemalige Fußballer fielen seit Beginn von "#CoupleChallenge" durch ihre ständigen Zankereien auf – sowohl bei den Prüfungen als auch in der TV-Villa. Zudem fehlte von Küssen oder Umarmungen bei den beiden bisher jede Spur. "Das hat nichts mit Gefühlen zu tun oder mit Leidenschaft oder so was. Also das ist Kindergarten", fügte Laura abschließend hinzu.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

