Fans von Anthony Bridgerton können sich freuen! Derzeit läuft die zweite Staffel der Erfolgsserie Bridgerton auf Netflix an. Diesmal steht der Viscount Anthony und seine Suche nach einer geeigneten Ehefrau im Mittelpunkt der Handlung. Dieser erlebt dabei eine Achterbahn der Gefühle. Jonathan Bailey (33) verkörpert diese Rolle des ältesten Bridgerton-Geschwisters. Bereits jetzt gab er bekannt: Diese Staffel wird nicht sein letzter Auftritt gewesen sein.

Gegenüber TheWrap bestätigte der Schauspieler, dass er zu "100 Prozent" in irgendeiner Form in die Serie zurückkehren wird. "Ich werde da sein, wenn ich gebraucht werde, aber ich werde auch auf keinen Fall auf den Hochzeiten von Claudia Jessie, Luke Thompson (33), Luke Newton, Will Tilson und Florence Hunt fehlen", sagte er in Bezug auf seine Seriengeschwister und fügte hinzu: "Ich liebe sie alle." Und auf eine Sache freue sich Jonathan besonders: "Ich kann es kaum erwarten, dass Anthony ein Baby bekommt."

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht publik, wie es in der dritten Staffel von "Bridgerton" weitergehen wird. Vorlage für die Serie sind die Bücher von Julia Quinn. Daher ist davon auszugehen, dass in jeder Staffel ein anderer Bridgerton-Spross mit seiner Suche nach der Liebe im Mittelpunkt stehen wird. Der Produzent Chris Van Dusen gab an, dass er selber noch nicht wisse, was die Fans in welcher Staffel sehen werden. "Es ist einfach so, dass ich das Ziel habe, alle Geschwister zu erforschen", verriet er allerdings.

Getty Images Charithra Chandran, Jonathan Bailey und Simone Ashley, 2022 in London, England

Getty Images Jonathan Bailey, 2017 in London, England

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey, "Bridgerton"-Darsteller

