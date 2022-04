Nathalie Bleicher-Woth (25) überraschte ihre Fans vor wenigen Wochen mit einer erfreulichen Neuigkeit aus ihrem Privatleben – die Influencerin wird im Herbst zum ersten Mal Mutter! Seit der Verkündung präsentiert die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin im Netz nur allzu gerne voller Stolz ihren Babybauch oder beantwortet die Fragen ihrer Follower. Aber die Reise auf dem Weg zum Muttersein ist für den Webstar nicht immer so sorgenfrei: Nathalie wird während ihrer Schwangerschaft auch ab und zu von Ängsten geplagt!

"Natürlich macht man sich Gedanken, ob das Kind gesund sein wird", betonte Nathalie jetzt in ihrer Instagram-Story. Zudem habe sie eine Zeit lang große Angst vor einer Fehlgeburt gehabt. "Es sind diverse Dinge vorgefallen, weshalb auch mein Blutdruck viel zu hoch und meine Blutwerte sehr schlecht waren", berichtete sie und fügte hinzu: "Dann meinte die Ärztin, dass das Leben meines Kindes auf dem Spiel steht. Das war so schlimm." Daraufhin habe die Influencerin den Kontakt zu diversen Menschen, die ihr und ihrem Baby nicht gutgetan hätten, abgebrochen. Inzwischen gehe es ihr und ihrem ungeborenen Kind wieder gut.

Vor der Geburt an sich habe Nathalie mittlerweile aber überhaupt keine Angst mehr. "Ganz am Anfang, als ich schwanger geworden bin, habe ich mir viele Gedanken gemacht – aber nach diesen 13 bis 14 Wochen bin ich so viel stärker geworden. Meine Angst, was die Geburt anbelangt, ist gänzlich verschwunden", erklärte die werdende Mama. Inzwischen freue sie sich auf die Entbindung.

