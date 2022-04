Laura Maria Lettgen verpasst ihren Mitstreitern Denise Bröhl und Michael Schüler zum Abschied einen Seitenhieb! In der neuen #CoupleChallenge-Staffel schienen sich die Love Island-Bekanntheit und der Fußballer auf Anhieb gut miteinander zu verstehen. Bei einem Spiel gab der Hottie sogar preis, dass er die Influencerin nach seiner mittlerweile Ex-Freundin am heißesten findet. Doch als Laura und ihre Teampartnerin Victoria Lukac die Villa in der neuen Folge verlassen mussten, war die Stimmung zwischen den beiden plötzlich ziemlich eisig: Die Stuttgarterin wettert regelrecht gegen Micha und Denise!

Bei der Verabschiedung stellt Vic klar, dass sie hofft, dass am Ende das Team gewinnt, welches den Sieg am meisten verdient hat. Laura stimmt ihrer Teampartnerin dabei zu: "Und auch der, der die meiste Leistung bringt und nicht die ganze Zeit schleimt." Micha weiß offenbar sofort, dass dieser Kommentar nur an ihn und sein Couple Denise gerichtet sein kann. Zum Abschied umarmt er die Stuttgarterin – und schießt dabei ebenfalls gegen sie: "Jeder ist anders, ne? Ist ja auch keine Datingshow hier."

Tatsächlich war Micha nicht der einzige Kandidat, mit dem Laura in dem Format geflirtet hatte. Vor allem an dem Temptation Island-Star Calvin Kleinen (30) schien die 26-Jährige schnell Gefallen gefunden zu haben. Die beiden wollten sich nach den Dreharbeiten sogar wiedersehen! "Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen", erzählte Laura vor ihrem Exit im Einzelinterview.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

Instagram / micha_schue Micha und Denise

Instagram / calvin92 "#CoupleChallenge"-Teilnehmer Calvin Kleinen im März 2022

