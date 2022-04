Sydney Sweeney (24) sehnte sich offenbar nach einer Typveränderung. In den vergangenen Jahren hat sich die in Washington geborene Schönheit durch Auftritte in Serien wie "Everything Sucks!" oder "The White Lotus" einen Namen gemacht. Ihren weltweiten Durchbruch feierte sie als Cassie Howard in der HBO-Serie Euphoria. Ihr Markenzeichen war dabei bisher ihre hellblonde Mähne. Doch jetzt überraschte die Schauspielerin mit einem ganz neuen Look: Sydney färbte sich die Haare in einem coolen Rot-Ton.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 24-Jährige nun einen Schnappschuss, der sie mit ihrer neuen Frisur zeigt. Das Foto der Darstellerin entstand im Backstage-Bereich der Talkshow von Ellen DeGeneres (64), wo Sydney ihre neue Haarfarbe zum allerersten Mal live vor Publikum präsentierte. In ihrer Story gab sie dann weitere Eindrücke ihrer Typveränderung. In den Kommentaren unter dem Beitrag bekam Sydney jede Menge Komplimente für ihre rote Haarpracht. "Ich liebe deine neuen Haare" oder: "Diese Haarfarbe steht dir so gut", lauteten nur einige Nachrichten der Abonnenten. Auch Modedesigner Marc Jacobs (58) schien begeistert zu sein, denn er bezeichnete Sydney als "Beauty".

Schon bei den Film Independent Spirit Awards, die Anfang März in Santa Monica verliehen wurden, hatte Sydney alle Anwesenden mit ihrer roten Lockenpracht begeistert. Drei Wochen später hatte sie sich dann jedoch wieder mit ihrer blonden Mähne auf dem roten Teppich präsentiert. In einem glitzernden Kleid und mit einer eleganten Hochsteckfrisur posierte die "Euphoria"-Schönheit bei einer Oscar-Party.

Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, "Euphoria"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei den Film Independent Spirit Awards im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de