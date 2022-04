Wahre Freundschaft endet nie. Am 30. März wurde bekannt, dass der The Wanted-Sänger Tom Parker (33) seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat. Er verstarb im Alter von nur 33 Jahren und hinterlässt seine Frau Kelsey Parker und die zwei kleinen gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Aber nicht nur für die Familie bricht mit dem Tod des Sängers eine Welt zusammen, auch sein guter Freund James Argent (34) kann seine Trauer kaum in Worte fassen.

Auf Instagram widmet der Reality-TV-Star seinem Freund Tom einen emotionalen Beitrag mit vielen gemeinsamen Erinnerungen an ihre Freundschaft. "Tom war ein so freundlicher, fürsorglicher und lustiger Mensch. Ein wirklich liebenswerter und schöner Mann, der so stark und positiv war", beginnt er. "Ich bin so dankbar für all die Erinnerungen, die ich mit dir habe und für die schöne Zeit, die wir zusammen verbracht haben", erinnert sich James an ihre gemeinsame Zeit zurück.

Auch zu Toms Frau Kelsey hat der 34-Jährige eine enge Verbindung. "Du und Kelsey waren großartige Freunde für mich. All die Videoanrufe und Ratschläge, die du mir gegeben hast, haben mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen", schreibt er passend zu einem Screenshot aus einem FaceTime-Anruf. "Du und Kelsey seid die Definition von Seelenverwandten, das solideste und perfekte Paar, das ich je gekannt habe. Ich vermisse und liebe dich, Kumpel", beendet James die Lobrede an seinen verstorbenen Freund.

