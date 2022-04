Für diese Rolle hat sich Alexander Skarsgard (45) ordentlich ins Zeug gelegt! Schon im Jahr 2016 zeigte der Schauspieler in "Legend of Tarzan", dass er top in Form ist. Auch in seinem neuen Streifen "The Northman" mimt er wieder eine muskulöse Filmfigur: Dieses Mal spielt er den Wikinger Amleth. Für diese Rolle musste Alexander satte 15 Kilo zulegen – doch wie hat er das geschafft?

Im Interview mit Insider sprach sein Trainer und Ernährungsberater Magnus Lygdbäck über die Verwandlung des Schweden. "Wir wollten, dass Alex ein bisschen dicker aussieht, ein bisschen mehr Wikinger. Wir wollten, dass er wie ein Bär aussieht, sich aber wie ein Wolf bewegt", erklärte er. Dazu habe der 45-Jährige fünfmal pro Woche trainiert. Die Einheiten bestanden aus Ausdauertrainings durch hochintensives Intervalltraining und anschließendem Krafttraining. Das Ziel sei gewesen, Muskeln aufzubauen, ohne dem Körper mehr Fett hinzuzufügen.

Auch die Ernährung habe dabei eine Rolle gespielt. Alexander durfte seinen Kalorienbedarf etwas überschreiten. Sein Trainer stellte vor allem sicher, dass der Darsteller eine hohe Proteinzufuhr hatte, um die Regeneration und den Muskelaufbau zu unterstützen.

Action Press / Landmark Media Press and Picture Alexander Skarsgard als Tarzan in "Legend of Tarzan"

Getty Images Alexander Skarsgard bei der Premiere von "The Legend Of Tarzan" in London, Juli 2016

Getty Images Alexander Skarsgård im Februar 2022 in Mailand

