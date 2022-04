Er kann wirklich nicht mehr weiterspielen! Anfang März feiert das Stück "Cock" im Londoner West End Premiere. In den Hauptrollen mit von der Partie waren sowohl Bridgerton-Star Jonathan Bailey (33) als auch Taron Egerton (32). Doch bereits bei der ersten Aufführung kam es zu einem Zwischenfall, als Letzterer auf der Bühne kollabierte und den Auftritt nicht zu Ende bringen konnte. Bei der nächsten Aufführung konnte er zwar wieder dabei sein – aber jetzt steigt Taron komplett aus dem Stück aus.

Wie die Produzenten in einem Statement auf Instagram verkündeten, wird die Rolle ab jetzt von der Zweitbesetzung, dem Musiker Joel Harper-Jackson, übernommen. "Die Rolle wurde in dieser Produktion ursprünglich von Taron Egerton gespielt, der sich aus persönlichen Gründen von der Produktion zurückziehen musste", erklärten sie den Ausstieg des "Rocketman"-Darstellers vage. Welche Gründe genau für den Abschied verantwortlich sind, wurde demnach noch nicht verraten.

Jonathan, der zusammen mit Taron ein leidenschaftliches Liebespaar verkörperte, ist auf jeden Fall zufrieden mit der neuen Besetzung. "Joel ist ein großes Talent und wir könnten nicht glücklicher sein, ihn an Bord zu haben", ließ er in dem Statement verlauten. Der 33-Jährige sei sehr stolz darauf, von nun an die Bühne mit ihm zu teilen.

Getty Images Taron Egerton im Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Taron Egerton im Febraur 2020 in London

Getty Images Jonathan Bailey im März 2022 in London

