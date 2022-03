Taron Egerton (32) ist wieder auf den Beinen. Der Schauspieler versetzte seinen Fans am vergangenen Wochenende einen ziemlichen Schrecken: Er brach während seines Stücks "Cock" im Londoner West End auf der Bühne zusammen. Die Vorstellung musste unterbrochen werden und Taron wurde von einem Arzt aus dem Publikum untersucht. Später wurde die Vorführung mit seiner Zweitbesetzung fortgesetzt. Inzwischen geht es dem "Rocketman"-Star aber wieder gut und er kehrte nun sogar zurück auf die Bühne.

Am Montagabend stand der 32-Jährige erneut vor dem "Cock"-Publikum. Dieses Mal konnte er das gesamte Stück unbeschadet durchziehen. In seiner Instagram-Story freute er sich wenig später: "Ich habe die zweite Preview gemacht und bin nicht ohnmächtig geworden." Was ihm bei seinem ersten Auftritt genau fehlte, ist nicht klar.

Taron konnte seine Fans aber schon kurz nach dem Zusammenbruch beruhigen. Bereits am Sonntag meldete er sich im Netz zu Wort: "Mir geht es rundum gut! Ich habe nur einen leicht schmerzenden Nacken und ein leicht lädiertes Ego, aber mir geht's gut."

Getty Images Taron Egerton bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Taron Egerton bei der Bafta Los Angeles Tea Party, 2020

Getty Images Taron Egerton bei einem Screening von "Rocketman"

