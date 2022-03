Taron Egerton (32) versetzt seine Fans in Sorge. Der walisische Schauspieler wurde durch seine Filmrollen in "Kingsman: The Secret Service", "Rocketman" und "Eddie The Eagle" weltbekannt. Zuletzt stand er jedoch vermehrt auf der Theaterbühne. Am Samstag feierte das Stück "Cock", in dem er unter anderem an der Seite von Jonathan Bailey (33) spielt, Premiere – allerdings mit einem erschreckenden Vorfall: Taron brach auf der Bühne zusammen.

Wie What's On Stage berichtet, haben die Schauspieler nach Tarons Kollaps die Vorführung gestoppt und der Vorhang wurde heruntergelassen. Im Publikum habe ein Arzt gesessen, der zu dem 32-Jährigen eilte und ihn untersuchte. Nach einer 40-minütigen Pause sei die Regisseurin Marianne Elliott vor das Publikum getreten, um mitzuteilen, dass es Taron wieder gut gehe. Zurück auf die Bühne kehrte er aber nicht. Stattdessen sprang seine Zweitbesetzung Joel Harper-Jackson ein.

Inzwischen hat die Theaterproduktion ein Statement zu dem Vorfall abgegeben, in dem es heißt: "Während der ersten Premiere von Mike Bartletts Stück 'Cock' heute Abend im Ambassadors Theatre wurde Taron Egerton gegen Ende der Aufführung ohnmächtig." Die nächste Vorstellung des Stücks ist für Montag, den 7. März geplant.

Getty Images Taron Egerton bei der "Eddie The Eagle"-Premiere in London im März 2016

Getty Images Taron Egerton, Schauspieler

Getty Images Taron Egerton im Januar 2020 in Los Angeles

