Tom Parker (33) hatte noch so viel vor. Zwei Tage ist es her, dass seine Frau Kelsey Parker diese traurige Nachricht verkündete: Der The Wanted-Sänger hat den Kampf gegen den Krebs verloren und ist im Kreise seiner Familie verstorben – und das im Alter von nur 33 Jahren. Für die Witwe ist mit dem Verlust eine Welt zusammengebrochen. Das Paar hatte für 2022 zudem eigentlich noch große Pläne.

In einem der letzten gemeinsamen Interviews von Kelsey und Tom mit dem OK! Magazin hatten die beiden über ihre weitere Familienplanung gesprochen: Sie wünschten sich noch mehr Geschwister für Aurelia und Bodhi. "Ich würde gerne mehr haben, aber ich möchte mich erst in einen besseren Gesundheitszustand versetzen", fügte ihr Ehemann hinzu. Als Tom gefragt wurde, was er sich für 2022 erhoffe, sagte er: "Hoffentlich krebsfrei, mehr Babys und mehr Auftritte mit The Wanted."

Dieser Wunsch ging leider nicht Erfüllung. Bei Tom wurde ein Glioblastom im vierten Stadium diagnostiziert, und er wurde mit Strahlen- und Chemotherapie behandelt - ohne Erfolg. Nun nehmen Freunde und Verwandte in den sozialen Medien Abschied von dem Verstorbenen. "Max, Jay, Siva, Nathan und die gesamte Wanted-Familie sind am Boden zerstört über den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres Bandmitglieds Tom Parker, der heute Mittag im Kreise seiner Familie und seiner Bandkollegen friedlich verstorben ist", heißt es beispielsweise auf dem Instagram-Account von The Wanted.

