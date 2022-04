Lieselotte Reznicek bringt Licht ins Dunkel. In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste die Castingshow-Teilnehmerin bei der Entscheidung zittern: Sie konnte Jurorin Heidi Klum (48) nicht mit ihrem Walk über den Laufsteg überzeugen. Dennoch schaffte es die Topmodel-Anwärterin eine Runde weiter. Aber wie kam es dazu, dass sie auf dem Catwalk nicht abliefern konnte? Im Promiflash-Interview verriet Lieselotte den Grund.

"Ich dachte, dass wir das Teaching vor dem Shooting mit Pablo auch beim Walk umsetzen sollten", klärte das Nachwuchsmodel im Gespräch mit Promiflash auf. Lieselotte habe die Aufgabenstellung für den Entscheidungswalk missverstanden. Doch warum bekam sie dennoch ein Foto von der Chefjurorin? "Ich glaube, dass Heidi noch an mich geglaubt hat, obwohl ich sie durch ungeschickte Posen leider noch mal enttäuscht habe", vermutete die Kandidatin.

Während Lieselotte sich über ihr Weiterkommen in der Sendung freute, kam Heidis Entscheidung bei den Zuschauern weniger gut an. Auf Twitter brachten die Fans ihren Unmut zum Ausdruck. "Ich hab mir nicht vorstellen können, dass Lieselotte nach sogar zwei unfassbar schlechten Walks trotzdem in der Show bleiben wird – Tschüss, ich bin raus", schrieb einer von vielen Usern auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de