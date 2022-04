Was für niedliche Wonneproppen! Im Mai 2021 brachte Sarafina Wollny (27) ihre Zwillinge Casey und Emory zur Welt. Über die Entwicklung der beiden hält die Reality-TV-Bekanntheit ihre Follower stets auf dem Laufenden. Erst in der vergangenen Woche berichtete die stolze Mama, dass ihre Söhne ihre ersten Zähnchen bekommen. Jetzt erhalten die Fans aber auch einen Blick auf die Kleinen: Sarafina zeigte ein süßes Foto von Casey und Emory!

Via Instagram teilte die 27-Jährige den niedlichen Schnappschuss. Darauf sind ihre Kids im Partnerlook in gestreiften Bodys zu sehen. Die beiden seien einfach "unzertrennlich". "Ich liebe es zu sehen, wie sie miteinander spielen und lachen", schwärmte Sarafina. Allerdings erleben die Zwillinge auch negative Emotionen gemeinsam und weinen demnach stets im Doppelpack. "Einer fängt an und der Nächste macht mit", schilderte sie.

Die Twins wissen sich offenbar auch schon jetzt miteinander die Zeit zu vertreiben. Bei der Entstehung des Fotos hatten die beiden ihren Spaß. "Casey hat die ganze Zeit versucht, Emory in den Fuß zu beißen und Emory hat sich schlapp gelacht", erzählte Sarafina.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Casey und Emory, Kinder von Sarafina Wollny

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny mit einem ihrer Zwillinge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de