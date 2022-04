Kanye West (44) durfte dieses Jahr nicht bei den Grammys performen. Das hatten die Verantwortlichen der Awards entschieden, nachdem er in den letzten Wochen immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt hatte. Ob der "Donda"-Schöpfer daraufhin ganz von der Veranstaltung ausgeladen wurde, ist nicht bekannt – immerhin hatte er sich nach seiner Auftritt-Absage gar nicht erst bei der Veranstaltung blicken lassen. Doch wie verbrachte Kanye den Abend dann?

Obwohl er in diesem Jahr für fünf Preise nominiert war, ist der Rapper nicht zur diesjährigen Preisverleihung erschienen – dabei konnte Ye das Rennen in den Kategorien "Beste melodische Rap-Performance" und "Bester Rap-Song" sogar für sich entscheiden. Statt seine beiden Grammys in Las Vegas persönlich entgegenzunehmen, verbrachte Kanye einen romantischen Wochenendtrip mit Chaney Jones. "Kanye und seine neue Freundin lächelten bei einem gemeinsamen Candle-Light-Dinner und waren sehr freundlich zum Personal", verriet ein Augenzeuge gegenüber Perez Hilton und fügte hinzu, dass Kanye jedoch ziemlich ruhig schien.

Seine Preise soll der "Stronger"-Interpret jedoch trotzdem gefeiert haben. Laut DeuxMoi soll das Pärchen Kanyes Grammys am Sonntag mit einem Dessert zelebriert haben, das mit der Aufschrift "Glückwunsch" verziert war.

Anzeige

Action Press / Zuma Press Chaney Jones und Kanye West im März 2022

Anzeige

MEGA Kanye West und Chaney Jones

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de