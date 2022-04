Besteht noch Hoffnung auf ein Comeback zwischen Adriano und Jessica? Die liebeshungrigen Singles waren sich in der aktuellen Staffel von Love Island nähergekommen – doch ihr Flirt endete abrupt, nachdem die Transgender-Beauty dem Lockenkopf von ihrer Geschlechtsangleichung berichtet hatte. Die Kandidatin flog kurz darauf raus, inzwischen musste auch der Single-Boy Love Island verlassen. Könnte Adriano sich vorstellen, Jessi nach den Dreharbeiten noch mal wiederzusehen?

Diese Frage beantwortet der ulkige Zuschauerliebling jetzt nach seinem Exit im Promiflash-Interview: "Ja! Die Jessi ist ja supercool. Ich würde jeden Islander danach noch mal treffen, auch die Jessi." Aber würde Adriano es auch noch mal auf romantischer Ebene mit der Einzelhandelskauffrau versuchen? "Das denke ich nicht, nein. Sie ist menschlich cool drauf und alles, aber ich denke, da wird nichts zwischen uns laufen", stellt der Islander klar.

Wie lautet denn sein Fazit zu der Kuppelshow? Auch wenn Adriano keinerlei Action abbekommen hat, ist er offenbar zufrieden: "Die 'Love Island'-Erfahrung war richtig cool – ich habe mich ja von Anfang an auf eine coole Zeit gefreut und meine Erwartungen wurden in der Hinsicht auf jeden Fall übertroffen", schwärmt der Lagerlogistiker. "Ich glaube, das ist etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst und ich bin einfach megafroh, dabei gewesen zu sein. Man kann das gar nicht in Worte fassen, was man da erlebt."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Adriano und Jessica in der ersten "Love Island"-Folge

RTLZWEI / Thomas Reiner Adriano und Jessica, "Love Island"-Kandidaten

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Adriano, "Love Island"-Kandidat 2022

