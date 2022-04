Nun bekommt Boris Becker (54) Unterstützung von seinem Sohn Noah (28)! Der Tennisprofi steht derzeit in England vor Gericht. Er soll im Zuge seines Insolvenzverfahrens Informationen nicht angegeben und sein Vermögen nicht ordnungsgemäß deklariert haben. Den Sportler in dieser Situation zu sehen, fällt seiner Ex-Frau Lilly (45) enorm schwer – und auch die gemeinsamen Kids stehen offenbar hinter ihrem Vater. Nun wurde Boris zusammen mit seiner Freundin Lilian und seinem Erstgeborenen gesichtet!

Auf neuen Aufnahmen ist der Wimbledon-Gewinner vor Prozessbeginn zu sehen. Vor Gericht erschien er aber nicht alleine. An seiner Seite ist stets Boris' neue Freundin Lilian – und dieses Mal auch sein Sohn. In einem dunklen Mantel, Hemd und frisch rasiert stand Noah seinem Papa bei. Der 28-Jährige hat sich schon eine Weile nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. Zuletzt kannte man ihn mit langen Dreadlocks und Bart.

Seinem ältesten Spross scheint Boris ganz besonders nahezustehen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Tennis-Legende via Instagram ein Foto von ihm gepostet und geschrieben: "Ich vermisse meinen ältesten Sohn Noah, aber ich weiß, dass es ihm gut geht."

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Noah Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Noah Becker im November 2018

