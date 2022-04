Hilaria Baldwin (38) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Vor wenigen Tagen gab die Autorin bekannt, dass sie mit ihrem Mann Alec Baldwin (64) ihr siebtes gemeinsames Kind erwartet. Bis zur Geburt ist es aber offenbar noch eine Weile hin: Ihr Baby soll erst im Herbst zur Welt kommen. Dennoch hat Hilaria schon einen kleinen Babybauch – den sie nun auch zum ersten Mal ihren Fans zeigte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 38-Jährige ein Video, in dem sie in einem dunkelblauen Maxikleid vor dem Spiegel posiert. Unter der Brust hat sie eine Schleife gebunden, sodass ihre kleine Wölbung am Bauch besonders zur Geltung kommt. Die Podcasterin streichelt liebevoll darüber und kommentierte: "Er fängt an zu platzen."

In welchem Monat Hilaria ist, verriet sie bislang noch nicht. Dafür sprach sie offen darüber, wie es ihr in der Schwangerschaft geht: "Mir ist übel, ich bin müde – aber auch glücklich." Obwohl ihre Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen war, sei ihre Vorfreude auf den siebten Nachwuchs riesig. "Unser Baby ist ein großer Lichtblick in unserem Leben", betonte die Yogalehrerin.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2021 in New York City

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im April 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

