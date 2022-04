Hat sie sich verplappert? Im Oktober hatte Travis Barker (46) um die Hand von Kourtney Kardashian (42) angehalten. Wann die Hochzeit des Traumpaares stattfinden sollte, war bisher jedoch nicht bekannt. Gerüchten zufolge haben sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der Blink 182-Drummer nun in einer kleinen Kapelle in Las Vegas getraut. Bestätigt wurde die angebliche Eheschließung allerdings noch nicht. Travis' Ex Shanna Moakler (47) hat den beiden aber bereits ihre Glückwünsche ausgesprochen.

"Herzlichen Glückwunsch an das glückliche Paar. Ich wünsche ihnen das Beste, was das Leben auf ihrem gemeinsamen Weg zu bieten hat", bekundete Shanna ihre Segenswünsche am Dienstag in einem Statement gegenüber People. Weiß Travis' Ex also vielleicht schon mehr? Immerhin sind die Blondine und der Musiker noch immer durch ihre zwei gemeinsamen Kinder Landon (18) und Alabama (16) miteinander verbunden.

Obwohl die Reality-TV-Darstellerin und der Musiker noch keine offizielle Bestätigung abgegeben haben, verdichten sich die Hinweise auf eine spontane Hochzeitszeremonie. Neben einigen Insidern hat auch der Besitzer der Hochzeitskapelle Informationen publik gemacht. Er berichtete gegenüber dem Magazin, dass Kourtney und Travis in der Nacht der Grammy-Verleihung in einem 30-minütigen Ritual von einem Elvis-Double getraut worden seien.

