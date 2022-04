Bei Princess Charming klappte es in Sachen Liebe nicht so richtig – doch vor einigen Wochen machte die Ex-Kandidatin Miri dann eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik! Die sympathische Influencerin ist inzwischen in festen Händen: Nach Irina Schlauchs Abfuhr im "Princess Charming"-Halbfinale im vergangenen Jahr hat die Frohnatur in ihrer Freundin Ann-Kathrin wohl die große Liebe gefunden – und ihr Glück versteckt sie auch nicht vor ihren Fans: Miri turtelt regelmäßig mit ihrer Liebsten auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Miri immer wieder niedliche Pärchenfotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Freundin Ann-Kathrin posiert – und darauf wird deutlich, wie glücklich die beiden miteinander sind: Das Paar strahlt auf den Schnappschüssen beispielsweise bis über beide Ohren oder tauscht zärtliche Küsse aus. "Ilysb", betitelte die ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin beispielsweise einen der Netzbeiträge – zu deutsch also so viel wie "Ich liebe dich so sehr."

Aber nicht nur Miri und Ann-Kathrin genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen – auch die "Princess Charming"-Stars freuen sich mit den beiden! Irina kommentierte ein Pärchenfoto beispielsweise mit einem roten Herz-Emoji. Und auch Gewinnerin Lou macht dieser Anblick total glücklich – sie schwärmte: "Ihr zwei Süßen!"

Instagram / mirielle.boho Miri, "Princess Charming"-Kandidatin

Instagram / mirielle.boho Miri und ihre Freundin Ann-Kathrin, April 2022

Getty Images Irina Schlauch bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2021 in Köln

