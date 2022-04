Es war nicht seine beste Performance. Mathias Mester (35) ist Teil der diesjährigen Let's Dance-Staffel und versucht sein Tanztalent gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin (34) unter Beweis zu stellen. Obwohl Mathias in den letzten Liveshows bis zu 25 und 29 Jurypunkte ergatterte, lief es in der letzten Runde nicht ganz so gut. Wegen eines Tanzpatzers wurde er für seine Rumba mit nur 16 Punkten bewertet. Im Promiflash-Interview verriet Mathias jetzt, was ihm derzeit durch den Kopf geht.

"Ich weiß auch nicht, was da los war. In den Proben lief alles so gut – sowohl mit Patricija als auch mit Renata", erinnerte sich Mathias im Gespräch mit Promiflash an seine Tanzperformance der letzten Woche zurück. Ob der Leistungsdruck inzwischen zu hoch wird? – Immerhin hätte auch in der Generalprobe noch alles wunderbar geklappt. "Mir tut dieser Patzer so leid – auch für Renata. Ich weiß, dass ich es besser kann und das werden wir diesen Freitag alles zeigen", erklärte er fest entschlossen und versicherte, dass ihm solch ein Schnitzer nicht noch mal passieren würde.

Vor allem Renata soll dem einstigen Speerwerfer eine große Hilfe dabei sein, Kopf und Herz in der kommenden Tanzshow auf dem Parkett fehlerfrei zu vereinen. "Sie hilft mir total. Sie ist fleißig, diszipliniert, aber auch so humorvoll. Auch deswegen weiß ich: Wir werden es diesen Freitag wieder rocken", ist sich Mathias sicher.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin, "Let's Dance" April 2022

Anzeige

Getty Images Mathias Mester tanzend mit Renata Lusin bei Let's Dance Show 6

Anzeige

Instagram / mathiasmester Mathias Mester und Patricija Ionel während des "Let's Dance"-Trainings

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de