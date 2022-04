Pietro Lombardi (29) verzeichnet erste Erfolge auf seiner Abnehmreise! Vor wenigen Tagen hatte sich der Sänger beschwert, dass er 106 Kilogramm auf die Waage bringe und so dick wie noch nie sei. Das wollte er aber ändern – mit viel Sport und gesunder Ernährung. Bis jetzt ist er mit dieser Strategie offenbar auch ziemlich gut gefahren: So viel hat Pietro schon abgenommen.

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige ein Video aus dem Fitnessstudio und verriet, dass er in den vergangenen vier Tagen anderthalb Kilo verloren habe. "Man sieht es aber einfach nicht", ärgerte sich der "Kämpferherz"-Interpret. Seiner Meinung nach liege das daran, dass er zuvor so viel zugenommen habe. "Ich glaube, die ersten fünf bis sieben Kilo wird man nicht sehen", mutmaßte der gebürtige Karlsruher weiter.

Während seiner Social-Media-Auszeit im vergangenen Sommer hatte Pietro insgesamt 20 Kilogramm zugelegt. Er habe sich gehen lassen und viel gegessen. Trotzdem fühlte er sich zu diesem Zeitpunkt wohl in seinem Body. "Ich bin entspannt, aber mein Körper ist nicht im besten Zustand", verriet er im Podimo-Podcast "Pietro & Friends".

