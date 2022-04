Da hatte wohl jemand Lust auf eine Veränderung! Nicole Scherzinger (43) hat sich nicht nur als Frontfrau der Pussycat Dolls einen Namen gemacht – sie fällt auch gerne durch ihre ausgefallenen Looks auf. Im vergangenen Jahr wurde sie von ihren Fans sogar als Göttin bezeichnet, als sie bei der US-amerikanischen Version von The Masked Singer ein funkelndes Glitzerkleid trug. Ob die Fans hiervon ebenso begeistert sind? Nicoles pechschwarze Mähne ist jetzt blond!

Auf Instagram teilte die 43-Jährige nun ein Video, in dem sie mit ihrer neuen Haarpracht zu sehen ist. Statt ihrer langen dunklen Mähne, die ja bereits zu einem echten Markenzeichen der Sängerin geworden ist, wird ihr Kopf nun durch platinblonde Locken geziert. Unterhalb des Posts schrieb sie: "In diesem Look fühle ich mich euphorisch." – offenbar eine Anspielung auf die Erfolgsserie Euphoria, von der das Make-up inspiriert zu sein scheint.

Vor einigen Wochen überraschte Nicole ihre Fans schon mal mit einer unerwarteten Haar-Transformation: Ebenfalls auf Instagram posierte die Beauty plötzlich mit einem frechen Long-Bob. "Das ist dein Zeichen, um einen neuen Haarschnitt auszuprobieren", appellierte sie daraufhin an ihre Fans. Doch der plötzliche Frisurenwechsel entpuppte sich dann als Perücke.

MEGA Pussycat Dolls, September 2008

Getty Images Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Februar 2022

