Ein Traum in Glitzer! Regelmäßig lässt Nicole Scherzinger (42) ihre Community in Form von Beiträgen in den sozialen Netzwerken an ihrem Leben teilhaben. Dabei bereiten ihr die Schnappschüsse ihrer freizügigen Outfits anscheinend am meisten Freude. In der Vergangenheit rekelte sie sich beispielsweise im Bikini am Strand oder ließ in einem weißen Einteiler tief blicken. Jetzt flashte sie ihre Fans mit einem sexy silbernen Glitzerlook.

Am vergangenen Dienstag veröffentlichte die Frontfrau der Pussycat Dolls eine Reihe von Fotos, die sie in dem funkelnden Kleidchen zeigen. Anlässlich des großen Finales der US-amerikanischen Version von The Masked Singer warf sich die 42-Jährige in einen auffälligen Fummel und begeisterte so ihre Fans. Viele User posteten unter den Bildern Flammen-Emojis, um zum Ausdruck zu bringen, wie heiß sie den Look der Sängerin finden. Ein Supporter ging sogar noch einen Schritt weiter und schrieb: "Du bist im wahrsten Sinne des Wortes eine Göttin".

Bereits zum Start der überraschungsreichen diesjährigen fünften Staffel hatte sich die The Masked Singer-Jurorin in Schale geschmissen. Im März hatte die Freundin von Thom Evans (36) zum Auftakt der Show ebenfalls zu einem glitzernden Kleid gegriffen. Anders als ihr Look vom Dienstag war das Kleidungsstück jedoch bodenlang geschnitten und verfügte über einige Cut-outs.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Mai 2021

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de