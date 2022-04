In der Villa der Liebe wird es nicht langweilig! Zurzeit lernen sich die Singles in der neuen Staffel von Love Island fleißig kennen und kommen sich dabei auch schon ziemlich nahe. Gestern wirbelten die beiden Granaten Chris und Daniel die bereits bestehenden Couples auf und dürfen sich sogar eine der Damen als Couple aussuchen. Damit werden zwei Islander wieder zu Singles – aber für Nachschub ist gesorgt: Diese Granate zieht in die Villa ein!

Schon in der vergangenen Folge wurde angekündigt, dass die beiden Neuankömmlinge Daniel und Chris sich jeder eine Frau aussuchen dürfen. Damit wieder Ausgeglichenheit zwischen den männlichen und weiblichen Bewohnern herrscht, kommt sie ins Spiel: Granate Carina crasht den Abend!

Obwohl sich die Staffel langsam dem Ende neigt und in weniger als einer Woche das Finale ansteht, bekommt die 23-jährige Bloggerin noch die Chance auf die große Liebe. Moderatorin Sylvie Meis (43) verriet gegenüber Promiflash schon vorab, was sie den Kandidaten vor ihrem Einzug raten würde: "Man sollte erst mal mit allen flirten und gucken, was da ist, und dann kann man sich später noch verhalten, als wäre man verheiratet."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

