Hat Linda-Caroline Nobat (27) die Schock-Diagnose gut überwunden? Anfang April beunruhigte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie sehr krank sei – sogar von Lebensgefahr war die Rede. Wenig später klärte sie auf: Sie litt nach ihrem Kamerun-Aufenthalt an der Tropenkrankheit Malaria, die wirklich gefährlich sein kann! Seitdem war es still um das Ex-Bachelor-Girl. Doch jetzt meldete Linda sich mit einem Gesundheits-Update zurück...

Offenbar hat die 27-Jährige das Gröbste überstanden! In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich am Donnerstag wieder wesentlich fitter. "Wie ihr seht, geht es mir schon besser", berichtete Linda von zu Hause aus. "Das einzige, womit ich noch zu kämpfen habe, ist ein bisschen Übelkeit und starke Kopfschmerzen – das ist schon echt heftig. Aber es wird... Ich bin zu­ver­sicht­lich." Aber der Spuk ist noch nicht ganz vorbei: Linda muss noch einmal ins Krankenhaus zur Nachuntersuchung.

Einige Fans hatten sich große Sorgen um die Beauty gemacht, weil sie dachten, man könne die Krankheit nicht heilen. Doch Linda klärte auf: "Malaria kann man sehr gut heilen, mittlerweile. Malaria wird medikamentös behandelt und wird dann vollständig aus dem Blut entfernt." Das Playboy-Model ergänzte: "Wichtig ist dabei nur schnelles Handeln, weil Malaria supertödlich ist – und zwar superschnell." In ihrem Fall hätte es wirklich böse ausgehen können, da sie die "gefährlichste und tödlichste Form" der Krankheit hatte. "Gott sei Dank wurde das rechtzeitig erkannt."

Linda-Caroline Nobat, Influencerin

Linda Nobat, Reality-TV-Star

Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

