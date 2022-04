Will Smith (53) macht im Moment nicht gerade mit positiven Schlagzeilen von sich reden! Während der 94. Oscar-Verleihung am 28. März sorgte der US-Schauspieler nämlich für einen Skandal: Nachdem der Laudator Chris Rock (57) einen Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smiths (50) Alopecia-Erkrankung gemacht hatte, stürmte Will auf die Bühne und verpasste dem Komiker eine Ohrfeige. Der Eklat zog einige Konsequenzen nach sich – und deshalb hat Will inzwischen offenbar sogar große Angst um seine Karriere und sein Ansehen!

Wie ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly berichtete, plagen Will im Moment viele Ängste. "Er fühlt sich schrecklich und versucht, nicht in Panik zu verfallen", erklärte der Promi-Experte. Der Schauspieler sei unter anderem besorgt, weil die Veröffentlichung seines Netflix-Films "Fast and Loose" aufgrund des Vorfalls zunächst auf Eis gelegt wurde. "Seine größte Angst ist, dass er gerade auf dem besten Weg ist, komplett gecancelt zu werden", hob der Insider hervor.

Trotz der vielen Kritik versucht Will im Moment offenbar einfach die Füße stillzuhalten. "Es gibt nichts, was er dagegen machen kann", betonte der Informant und fügte hinzu: "Außer seine Strafe wie ein Mann zu verbüßen und zu versuchen, es auf jede erdenkliche Art und Weise wiedergutzumachen."

Anzeige

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Schauspieler Will Smith bei den Oscars im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de