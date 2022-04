Er zieht aus seiner Aktion die Konsequenz! Die 94. Oscarverleihung wurde mit einem unschönen Ereignis überschattet: Nachdem Chris Rock (57) die Frau von Will Smith (53) auf die Schippe genommen hatte, stürmte der Schauspieler die Bühne und zog dem Comedian eins über. Nach einer öffentlichen Entschuldigung geht der Hollywoodstar nun noch einen Schritt weiter: Will gibt jetzt seinen Rücktritt aus der Academy bekannt!

Der Ehemann von Jada Pinkett Smith (50) erklärt in einem Statement, das CNN vorliegt, dass er einen großen Schritt nach dem Ohrfeigen-Eklat geht. "Ich trete von der Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zurück und werde alle weiteren Konsequenzen akzeptieren, die der Vorstand für angemessen hält", heißt es vonseiten des "Men in Black"-Stars. Weiter lässt er verlauten: "Veränderung braucht Zeit, und ich bin entschlossen, die Arbeit zu tun, um sicherzustellen, dass ich nie wieder zulasse, dass Gewalt die Vernunft überholt."

Die Verantwortlichen der Academy haben bereits auf das offizielle Statement des 53-Jährigen reagiert. "Wir haben den sofortigen Rücktritt von Mr. Will Smith aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erhalten und akzeptiert", hat David Rubin, Präsident der Academy, gegenüber People erklärt. Das Disziplinarverfahren werde allerdings fortgesetzt.

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de