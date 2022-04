Weihte Kourtney Kardashian (42) ihre Schwester etwa nicht in ihre Hochzeitspläne ein? Vor wenigen Tagen sorgte die Unternehmerin für wilde Gerüchte, denen zufolge sie in Las Vegas heimlich ihren Verlobten Travis Barker (46) geheiratet haben soll. Wenig später erklärte die dreifache Mama aber: Es handelte sich lediglich um eine Probehochzeit, die noch nicht rechtsgültig ist. Das Ganze lief offenbar ziemlich spontan ab – so spontan, dass nicht einmal Koutneys Schwester Kim etwas davon wusste und das Event verpennte!

Am Mittwoch waren die Kardashian-Jenners in der Jimmy Kimmel Live!-Show zu Gast. Dort sprach Moderator Jimmy (54) auch die Hochzeitsgerüchte an. Kris Jenner (66) verriet daraufhin, nur sie und ihre Tochter Khloé (37) hätten über die Pseudo-Feier Bescheid gewusst und Letztere hätte sogar via Facetime daran teilgenommen. Kim wiederum ergänzte: "Ich habe geschlafen. Sie hat es in unseren Gruppenchat geschrieben: 'Hey Leute, ich habe letzte Nacht geheiratet!' Ich bin aufgewacht und hatte Millionen von Nachrichten!"

Da es sich bei der Vegas-Party nicht um eine offizielle Trauung handelte, dürfte Kim ihrer Sis aber nicht böse sein. Zur richtigen Hochzeit ist die Designerin dann sicherlich auch eingeladen – wann die stattfinden soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Insidern zufolge soll es jedoch eine kleine Feier in privater Runde werden.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, April 2022

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2021

