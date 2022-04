Was läuft da nun zwischen Mats Hummels (33) und Ex-Germany's next Topmodel-Girl Céline Bethmann (23)? Am Donnerstagabend überrascht die ehemalige Kandidatin von Heidi Klums (48) beliebter Show mit einem verblüffenden Posting: Sie veröffentlichte im Netz ein Bild von zwei Tellern und markierte darauf den BVB-Kicker. Viele Fans fragen sich seitdem, ob die beiden mehr als Freunde sind. Ein gemeinsamer Kumpel von Mats und Céline will nun wissen, wie die zwei zueinanderstehen!

Wie Bild in Erfahrung gebracht hat, hatten das Model und der 33-Jährige angeblich bereits ein Date. Doch sehr viel mehr soll dann auch nicht bei den beiden laufen – glaubt man den Aussagen einer nahestehenden Quelle: "Das ist nichts Ernstes. Da wird es auch kein weiteres Treffen geben." Bisher haben sich weder Céline noch Mats zu den Spekulationen geäußert.

Noch im vergangenen Jahr sprach Promiflash mit der Beauty über ihr Liebesleben. Für die große Liebe hatte sie nämlich zuletzt keine Zeit. "Die letzten zwei, drei Jahre war ich durchgehend Single, weil ich keine Zeit für eine Beziehung hatte und mein Privatleben", erklärte Céline.

Anzeige

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, GNTM-Gewinnerin

Anzeige

Getty Images Fußballer Mats Hummels, Juni 2021

Anzeige

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de