Céline Bethmann (23) möchte einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin startete in den letzten Jahren so richtig als Model durch. Vor allem im Ausland feierte sie große Erfolge und lief für verschiedene große Designer über die Laufstege dieser Welt. Ihr voller Terminkalender machte die Suche nach Mr. Right leider ganz schön schwer. Im Interview mit Promiflash sprach sie jetzt über ihr Liebesleben.

Bei der Fashion Show von Anja Gockel im Rahmen der Berlin Fashion Week erklärte Céline im Gespräch mit Promiflash: "Die letzten zwei, drei Jahre war ich durchgehend Single, weil ich keine Zeit für eine Beziehung hatte und mein Privatleben." Jetzt genieße sie erst mal ihre Zeit mit ihren Freunden in Berlin, die sie aufgrund ihrer Arbeit auch nicht so häufig zu Gesicht bekommt. Die 23-Jährige betonte jedoch, dass sie auf jeden Fall offen dafür wäre, jemand Neues kennenzulernen.

Vielleicht findet Céline ja ihren Traummann schon bald. Auf Instagram hat die Laufsteg-Schönheit auf jeden Fall schon den ein oder anderen Verehrer in ihren Kommentaren. Ein User schrieb vor wenigen Tagen: "Wie kann ein Mensch nur so schön sein?"

Anzeige

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethmann

Anzeige

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethmann

Anzeige

VEEREN-MOREAU / BESTIMAGE, Actionpress Céline Bethmann, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de