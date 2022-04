Das hat er wohl nicht kommen sehen! Bei Love Island ging es in der letzten Folge wieder ganz schön zur Sache: Die beiden neuen Granaten Chris und Daniel mischten die Insel ordentlich auf – ihre Couple-Wahl fiel auf die Herzensdamen von Bocc und Jendrik, die damit zu Singles wurden. Doch die Show am Ende verlassen musste ein anderer: Es traf Mahdi, der alles andere als begeistert davon war!

Wie er im Interview mit Promiflash verriet, habe es ihn ganz schön überrascht, dass ihn die Fans am Ende rauswählten. "Ich konnte die Zuschauer nicht verstehen. Wir alle waren geschockt und konnten es nicht nachvollziehen. Wir wissen auch nicht, woran es lag", schilderte der Personal Trainer. Außerdem betonte er, dass die Kandidaten keinen Einfluss darauf haben, was im TV ausgestrahlt werde und wie dies ankomme.

Am Ende gab es dann aber doch noch ein Happy End! Für Mahdis Partnerin Vanuschka brach zunächst eine Welt zusammen, als ihr Liebster die Villa verlassen musste – also überlegte sich RTL2 etwas ganz Besonderes: Die hübsche Blondine durfte sich in der Private Suite mit ihrem Partner wieder vereinen. Das tat sie dann auch sogleich, obwohl das für sie ebenfalls das Show-Aus bedeutete.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Mahdi während seines "Love Island"-Aus' 2022

RTLZWEI Mahdi und Vanuschka, "Love Island"-Couple 2022

RTLZWEI Mahdi und Vanuschka, "Love Island" 2022

