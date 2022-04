Wie wird diese Liebesgeschichte ausgehen? Bei Sturm der Liebe braut sich etwas zusammen: Denn zwischen Henning (gespielt von Matthias Zera), Shirin (Merve Çakır) und Gerry (Johannes Huth) entspinnt sich ein gefährliches Liebesdreieck. Schauspieler Matthias ergänzte den Cast der beliebten Vorabendserie rund um den Fürstenhof erst im vergangenen Herbst. Im Promiflash-Interview sprach er jetzt über das chaotische Verhältnis zwischen Henning und Shirin.

"Shirin und Henning haben eine gemeinsame Vergangenheit, die ihn nicht grade positiv gestimmt hat", erklärte Matthias im Gespräch mit Promiflash. Als sie nach vielen Jahren wieder aufeinandertreffen, werde da einiges hochgeholt: "Doch er merkt, dass sie eine sensible, aufrichtige, ehrliche, auch temperamentvolle Frau geworden ist, was ihn mehr und mehr beeindruckt." Aus diesem Grund verliebe er sich in sie.

Nur in seine Lüge mit der Flaschenpost habe sich Henning ein wenig verrannt, gab Matthias zu: "Er wollte Zeit mit Shirin verbringen und hat in der Flaschenpost eine Möglichkeit gesehen, Shirin zu einem weiteren Date zu verabreden." Mit der Zeit habe sich die Schlinge um seinen Hals allerdings immer weiter zugezogen: "Eher aus einer Unsicherheit und Konfliktscheue heraus versucht er, die Lüge aufrechtzuerhalten. Natürlich ohne Erfolg."

© ARD/Christof Arnold Matthias Zera, Schauspieler

Instagram / mervee.ca Merve Çakır, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Instagram / matthias_zera Matthias Zera im November 2020

