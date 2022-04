Ganz schön dreist! Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, welche Stars auf dem diesjährigen Coachella-Festival in Kalifornien auftreten werden. Unter anderem dabei sind Megastars wie Billie Eilish (20) und Harry Styles (28), aber auch Doja Cat (26) und Megan Thee Stallion – und eigentlich auch Kanye West (44). Doch der gab dem weltweit gefeierten Festival - zwei Wochen vor Festivalstart – jetzt vermutlich eine Absage und das noch nicht einmal persönlich!

Wie die Verantwortlichen des Coachella-Festivals gegenüber tmz jetzt verrieten, haben sie von seinem Rückzieher aus der Presse erfahren. Dennoch seien sie nicht sauer. Es gäbe keine Feindseligkeiten gegenüber dem Künstler. Die Organisatoren würden verstehen, dass er in letzter Zeit viel durchgemacht habe und wollen, dass er sich die Zeit nimmt, um an sich zu arbeiten. Wenn das bedeutet, dass er den diesjährigen Gig verpassen wird, dann solle es wohl eben so sein.

Wie CNN berichtete, soll ein dem Rapper nahe stehender Insider dem Sender verraten haben, dass der Musiker aufgrund der Schlagzeilen der vergangenen Wochen die Bühne nicht betreten wolle. Kanye selbst hat sich offenbar noch nicht zu den Gerüchten um seinen Auftritt geäußert. In letzter Zeit machte der Rapper immer wieder mit ausfallendem Verhalten gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) und ihren neuen Freund Pete Davidson (28) auf sich aufmerksam.

Getty Images Kanye West, 2019 in Chicago

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2016

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

